Зеленский заявил о существенных повреждениях на юге Украине после взрывов

Взрывы произошли ночью в Измаиле в Одесской области, также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в регионе

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Наиболее существенные повреждения зафиксированы на юге Украины после произошедших ночью взрывов. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Есть повреждения. Самые существенные - на юге страны", - написал он в своем Telegram-канале.

Ночью в городе Измаиле Одесской области, который является крупным портом на Дунае, произошли взрывы. Также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в регионе. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер позже сообщил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры региона произошли пожары.