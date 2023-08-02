2 августа, 06:43
Военная операция на Украине

Зеленский заявил о существенных повреждениях на юге Украине после взрывов

Alexey Furman/ Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский
© Alexey Furman/ Getty Images

Взрывы произошли ночью в Измаиле в Одесской области, также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в регионе

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Наиболее существенные повреждения зафиксированы на юге Украины после произошедших ночью взрывов. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Есть повреждения. Самые существенные - на юге страны", - написал он в своем Telegram-канале.

Ночью в городе Измаиле Одесской области, который является крупным портом на Дунае, произошли взрывы. Также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в регионе. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер позже сообщил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры региона произошли пожары. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация