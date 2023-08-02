МИД Австралии эвакуировали из-за записки о бомбе в здании министерства

Согласно заявлению полиции Австралийской столичной территории, во время проверки полицейские пока "ничего подозрительного не обнаружили"

СИДНЕЙ, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники Министерства иностранных дел Австралии были эвакуированы из здания ведомства в Канберре после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщила полиция Австралийской столичной территории.

Как информировали правоохранители, решение об эвакуации персонала министерства было принято после получения "письменного сообщения об угрозе взрыва". "Около 12:40 по местному времени [05:40 мск] полиция Австралийской столичной территории прибыла в здание Casey Building [в нем располагается австралийский МИД] после обнаружения письменного сообщения с угрозой взрыва бомбы. В качестве меры предосторожности здание было эвакуировано", - говорится в сообщении полиции. В нем также отмечается, что пока полицейские, проводящие проверку, в здании "ничего подозрительного не обнаружили".

В МИД Австралии сообщили, что после инцидента будет проведено всестороннее расследование, в ходе которого Федеральная полиция страны и службы безопасности намерены выяснить, кто оставил записку с угрозой.