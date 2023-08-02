В Нигере мятежники назначили новых глав регионов страны

Назначение осуществил Национальный совет спасения родины

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Национальный совет спасения родины (НССР) - правящий орган мятежников в Нигере - объявил о назначении новых губернаторов всех восьми регионов западноафриканской страны.

Представитель НССР, выступивший по нигерскому государственному телеканалу RTN, сообщил, что главой региона Агадес стал бригадный генерал Ибро Булама, Досо - бригадный генерал Иро Умару, Диффа - бригадный генерал Ибрагим Багадома, столичного округа Ниамей - бригадный генерал Абду Ассуман Харуна, Тахуа - старший полковник Умару Тавайе, Маради - генеральный инспектор полиции Иссуфу Мамане, Тилабери - подполковник Майна Букар, Зиндер - полковник Лабо Иссуфу.

Региональное объединение Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) осудило госпереворот в Нигере и незаконное удержание президента, членов его семьи и правительства. Также был выдвинут ультиматум нигерийским мятежникам. В случае невыполнения требований саммита в течение одной недели государства-участники сообщества намерены "принять все меры, которые необходимы для восстановления конституционного порядка в Нигере" и "могут включать использование силы". На 2 августа намечена встреча глав военных ведомств ECOWAS в Абудже (Нигерия).