Польша заявила о готовности к адекватным ответам на возможные угрозы со стороны Белоруссии

Инцидент с вертолетами заместитель министра национальной обороны страны Войчех Скуркевич охарактеризовал как "провокацию, направленную против Польши и НАТО"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Польша готова адекватно ответить на потенциальные угрозы со стороны Белоруссии. Об этом заявил в интервью Польскому радио заместитель министра национальной обороны страны Войчех Скуркевич, комментируя ситуацию с имевшим место, как утверждают в Варшаве, нарушением границы республики белорусскими военными вертолетами.

"Мы отдаем себе отчет в том, кто является противником на нашей восточной границе, - сказал он. - Если такие ситуации будут происходить и будет эскалация, то наши действия будут адекватны потенциальным угрозам".

Инцидент с вертолетами Скуркевич охарактеризовал как "провокацию, направленную против Польши и НАТО".

Замглавы Минобороны также сообщил, что во вторник вооруженным силам были даны соответствующие распоряжения о направлении на восточную границу дополнительных армейских подразделений и боевых вертолетов.

Во вторник польское правительство заявило, что два белорусских вертолета нарушили воздушную границу Польши в районе Беловежи. После этого в МИД был вызван поверенный в делах Белоруссии в Польше. Согласно сообщению оборонного ведомства, польская сторона проинформировала НАТО об инциденте.

Минобороны Белоруссии назвало обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-8 и Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии надуманными. По мнению Минска, они были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.