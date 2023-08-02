ЕС и Турция обсуждают расширение таможенного союза после одобрения членства Швеции в НАТО

Агентство Bloomberg напомнило, что еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони за последние две недели "уже дважды встречался" с министром финансов и казначейства Турции Мехметом Шимшеком, чтобы "обсудить экономическую политику турецкого правительства и отношения между Анкарой и ЕС"

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) и Турция ведут переговоры о расширении соглашения о таможенном союзе. Это происходит на фоне потепления в двусторонних отношениях после сообщений о достижении с Анкарой принципиальной договоренности об одобрении заявки Стокгольма на вступление в НАТО, сообщило агентство Bloomberg.

"Я всегда думал и до сих пор считаю, что модернизация таможенного союза в принципе достижима. Конечно, есть некоторые препятствия, но мы должны понять, каким образом можно выстроить более тесное сотрудничество", - приводит оно слова еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана. Агентство также обращает внимание на то, что в прошлом месяце министры иностранных дел страны ЕС заявили о своей готовности работать над "укреплением двусторонних связей с Турцией" после того, как Анкара дала принципиальное согласие на одобрение членства Швеции в НАТО. Кроме того, еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони за последние две недели "уже дважды встречался" с министром финансов и казначейства Турции Мехметом Шимшеком, чтобы "обсудить экономическую политику турецкого правительства и отношения между Анкарой и ЕС".

В июле глава турецкого Минфина заявил, что его страна рассчитывает "использовать укрепление торговых связей с ЕС для сдерживания инфляции и последующего вступления в сообщество". В качестве первых шагов для возможного членства он назвал "включение некоторых турецких сельскохозяйственных товаров и услуг в систему таможенного союза". До сих пор экономическое соглашение предусматривало лишь единые тарифы на промышленные товары, но не распространялось на услуги, государственные закупки или продукты сельского хозяйства, за исключением промышленно переработанной сельскохозяйственной продукции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам 10 июля по итогам трехсторонних консультаций с участием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, что Анкара дала принципиальное согласие на одобрение заявки Стокгольма о вступлении в альянс в обмен на расширение таможенного союза Турции и ЕС и предоставление Турции в перспективе безвизового режима с сообществом.