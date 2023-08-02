FT: Байден намерен запросить покупку оружия для Тайваня из выделенных Украине средств

По данным газеты, Белый дом планирует ускорить поставки вооружений на остров "в условиях растущей угрозы со стороны Китая"

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен обратиться к американскому Конгрессу с просьбой профинансировать покупку вооружений для Тайваня из дополнительного бюджета, выделенного на помощь Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, Белый дом намерен ускорить поставки вооружений на остров "в условиях растущей угрозы со стороны Китая". Ожидается, что Административно-бюджетное управление включит финансирование для Тайваня в дополнительный бюджетный запрос по Украине, однако точная сумма средств на военную помощь Тайбэю не уточняется.

Если Конгресс одобрит инициативу, Тайвань впервые получит вооружения через систему иностранной военной помощи, финансируемую налогоплательщиками США. Аналогичный механизм применяется для оказания военной поддержки Киеву. "Это был бы грандиозный шаг, свидетельствующий о том, как далеко правительство США готово зайти, чтобы ускорить процесс сдерживания в Тайваньском проливе", - заявил изданию директор консалтинговой компании Beacon Global Strategies Эрик Сэйерс.

На прошлой неделе Байден распорядился выделить до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню. По сведениям телеканала ABC, Минобороны США предоставит Тайбэю переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.