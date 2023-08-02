Пресс-служба Трампа сравнила США с нацистской Германией после предъявления ему обвинений

Бывший президент Соединенных Штатов всегда следовал закону, добавили в пресс-службе

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Преследование бывшего президента Дональда Трампа напоминает времена нацистской Германии 1930-х годов. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой предвыборной кампании республиканца.

"Беззаконие этих преследований президента Трампа и его сторонников напоминает нацистскую Германию 1930-х годов <...> и другие авторитарные диктаторские режимы. Президент Трамп всегда следовал закону," - указывается в тексте.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин назвала предъявление обвинений в адрес Трампа политически мотивированной охотой на ведьм.

Спецпрокурор США Джек Смит объявил ранее о выдвижении обвинений в адрес Трампа по четырем статьям: сговор с целью обмана США, сговор против прав, сговор с целью воспрепятствования официальным процедурам, воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальным процедурам. Бывшему главе американской администрации инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на проигрыш на ноябрьских выборах 2020 года, за счет незаконных действий.