Welt: Киев зимой будет вынужден пойти на перемирие с Москвой под давлением Запада

При этом, как отметила газета, это не станет миром в долгосрочной перспективе

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Малоуспешное украинское контрнаступление указывает на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут дать мощный отпор России предстоящей зимой и Киев будет вынужден пойти на мирные переговоры с Москвой под массированным давлением Запада. Об этом пишет газета Die Welt.

При этом издание отмечает, что это не станет миром в долгосрочной перспективе. Скорее, это означает, что Россия будет удерживать занятые территории - пока 17% территории Украины - на неопределенный срок и будет установлена линия соприкосновения, которую обе стороны станут рассматривать как временную границу, утверждает газета. Конфликт будет заморожен, как, например, в случае с ситуацией на Корейском полуострове. При таком варианте, как говорится в статье, до членства Украины в НАТО и ЕС будет далеко, иностранные инвесторы вряд ли будут вкладывать средства из-за неопределенной ситуации, а восстановление остальной части Украины будет гораздо более медленным, чем ожидалось.

С украинской стороны, как подчеркивает газета, отсутствие успеха среди солдат и гражданских лиц, вероятно, вызовет растущее разочарование среди военнослужащих и гражданского населения, а также сокращение числа резервистов, желающих и способных действовать. Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко также считает, что с поставками электроэнергии предстоящей зимой, по всей видимости, будет еще сложнее, чем год назад.

На Западе, как констатируется в материале, до сих пор существует большое разочарование тек, как идет контрнаступления ВСУ. Теперь правительства западных стран "отрезвляюще признают, что украинские вооруженные силы больше не в состоянии совершать устойчивые прорывы и крупномасштабные завоевания, несмотря на современное оснащение". "Вашингтон, Берлин и Лондон с удовольствием помалкивают о том, что во многом виноваты в этом недостаточные поставки западного оружия", резюмирует газета.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева.