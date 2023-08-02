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Военная операция на Украине

В МО Украины заявили, что за 15 месяцев получили на вооружение более 30 моделей БПЛА

Глава ведомства Алексей Резников рассказал, что пока дроны собирают в стране в основном из иностранных комплектующих, однако в планах - производить свои комплектующие

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минобороны Украины за последние 15 месяцев приняло на вооружение более 30 моделей различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава военного ведомства Алексей Резников.

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"За 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение/ эксплуатацию более 30 моделей БПЛА разных типов - разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория", - написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он добавил, что пока дроны собирают в стране в основном из иностранных комплектующих, однако в планах - производить свои комплектующие. Тем не менее, по словам Резникова, "строить завод размером со стадион" на Украине пока не планируют.

В июле премьер страны Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины в этом году направило на производство в стране БПЛА почти $1,1 млрд. Глава правительства добавил, что власти страны устранили таможенные барьеры для ввоза на Украину запчастей для беспилотников, подняли долю прибыли их производителей до 25%, а также приняли решение, которое, как утверждается, "способствует массовому производству боеприпасов для дронов".

По словам Шмыгаля, в настоящее время более 40 украинских компаний, занимающихся производством беспилотников, заключили контракты с государством, а "производство БПЛА выросло в десятки раз". 

Теги:
УкраинаВоенная операция на УкраинеРезников, Алексей Юрьевич
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