2 августа, 07:54
Попытка госпереворота в Нигере

МИД Южной Кореи рекомендовал своим гражданам покинуть Нигер

Ведомство подняло уровень опасности нахождения в Нигере до третьего

СЕУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Южной Кореи настоятельно рекомендует своим гражданам покинуть Нигер в связи с происходящими там событиями. Об этом объявило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

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МИД Республики Корея поднял уровень опасности нахождения в Нигере до третьего, что означает настоятельную рекомендацию для всех граждан Южной Кореи незамедлительно покинуть эту страну. МИД также призывает всех южнокорейских граждан, собирающихся в ближайшее время отправиться в Нигер, отменить поездку. В ведомстве подчеркнули, что продолжат следить за развитием ситуации в Нигере и предоставлять южнокорейским гражданам оперативную информацию по положению дел в стране. 

Теги:
НигерРеспублика КореяПопытка госпереворота в Нигере
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