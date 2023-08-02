В Палестине заявили, что невнимание мира способствует аннексии Израилем Западного берега

В палестинском МИД назвали молчание мирового сообщества по поводу нарушений израильской стороной международного права "отражением практики применения двойных стандартов"

КАИР, 2 августа. /ТАСС/. Отсутствие должной заинтересованности мирового сообщества в урегулировании палестино-израильского конфликта на основе создания двух независимых государств приводит к реализации планов Израиля по постепенному присоединению территории Западного берега реки Иордан к еврейскому государству. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Палестины.

МИД осудил участившиеся в последнее время операции израильских сил в палестинских населенных пунктах и лагерях беженцев, нападения вооруженных групп еврейских поселенцев на палестинские общины на Западном берегу Иордана, поджоги и разрушения домов арабов, незаконный захват земель и имущества палестинцев. Палестинские власти, отмечается в заявлении, "рассматривают подобные акции как продолжение политики против палестинского присутствия в этом регионе, попытки сломить волю палестинцев к противостоянию оккупации и самообороне".

Как указал МИД Палестины, "подобные действия являются частью политики Израиля, направленной на постепенную и непрерывную аннексию Западного берега Иордана, на применение на значительной его части израильского законодательства, что ведет к невозможности создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме".

В палестинском внешнеполитическом ведомстве считают, что "молчание мирового сообщества по поводу нарушений Израилем международного права является отражением практики применения двойных стандартов, а также выражением несерьезности по отношению к реализации прав палестинского народа и возможности достижения политического урегулирования палестино-израильского конфликта на основе создания двух независимых государств".