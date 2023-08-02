Правительство Молдавии денонсировало соглашение с СНГ в области измерения времени

Вице-премьер по экономическому развитию Дмитрий Алайба отметил, что Молдавия присоединилась к европейским метрологическим организациям, поэтому сотрудничество с СНГ "утратило актуальность"

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Молдавии по инициативе министерства экономики приняло решение о денонсации соглашения с СНГ о сотрудничестве в области измерения времени.

"Проект касается денонсации соглашения с СНГ о сотрудничестве в области обеспечения единицы измерения времени и частоты, подписанного в Бишкеке 9 октября 1992 года", - заявил представивший проект решения вице-премьер по экономическому развитию Дмитрий Алайба. Он отметил, что Молдавия присоединилась к европейским метрологическим организациям, поэтому сотрудничество с СНГ "утратило актуальность". Предложение Минэкономики было принято, его осенью рассмотрит парламент.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны. Со своей стороны, бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что "после смены власти в Молдавии будут восстановлены все соглашения, которые незаконно денонсировала правящая партия".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.