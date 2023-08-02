Франция рассчитывает завершить эвакуацию из Нигера до полудня 2 августа

Как сообщило Agence France-Presse, запланировано четыре эвакуационных рейса

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Французские власти намерены завершить эвакуацию граждан из Нигера до полудня среды. Об этом сообщает Agence France-Presse.

На данный момент запланировано четыре эвакуационных рейса. Большинство пассажиров - французы.

Ранее в среду первый самолет с эвакуируемыми из Нигера, на борту которого находились 262 человека, приземлился в аэропорту Шарль-де-Голль. Большинство пассажиров были гражданами Франции. На борту также находились граждане Нигера, Португалии, Бельгии, Эфиопии и Ливана. Среди эвакуированных было 12 детей.

По уточненным данным, из 1,2 тыс. французов, зарегистрированных французским дипведомством в Нигере, желание вернуться во Францию выразили около 600. Телеканал BFMTV отмечал, что, помимо французов, в ходе эвакуации страну покинут около 800 иностранных граждан, в том числе представители Бельгии, Германии, Греции, Дании и Люксембурга.

В ночь со вторника на среду Нигер объявил об открытии сухопутного и воздушного сообщения с пятью соседними странами: Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.