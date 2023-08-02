2 августа, 08:47
Попытка госпереворота в Нигере

Глава МИД Италии исключил возможность западного военного вмешательства в Нигере

По словам Антонио Таяни, нужно добиваться восстановления демократического строя в республике

РИМ, 2 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни выступил против любого европейского военного вмешательства в Нигере.

Читайте также
Что известно о попытке госпереворота в Нигере

"Я думаю, нужно добиваться восстановления демократического строя в Нигере, но должна быть полностью исключена любая западная военная инициатива, которая бы рассматривалась как новая колонизация", - сказал министр в эфире канала Rai News 24.

Он напомнил, что спецборт ВВС Италии вывез из Ниамея 87 человек, среди которых были как итальянские, так и иностранные граждане, включая американцев. По его словам, в стране остаются до 40 итальянцев, в основном работающих в неправительственных организациях. 

Теги:
НигерИталияТаяни, АнтониоПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация