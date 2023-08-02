Глава МИД Италии исключил возможность западного военного вмешательства в Нигере

По словам Антонио Таяни, нужно добиваться восстановления демократического строя в республике

РИМ, 2 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни выступил против любого европейского военного вмешательства в Нигере.

"Я думаю, нужно добиваться восстановления демократического строя в Нигере, но должна быть полностью исключена любая западная военная инициатива, которая бы рассматривалась как новая колонизация", - сказал министр в эфире канала Rai News 24.

Он напомнил, что спецборт ВВС Италии вывез из Ниамея 87 человек, среди которых были как итальянские, так и иностранные граждане, включая американцев. По его словам, в стране остаются до 40 итальянцев, в основном работающих в неправительственных организациях.