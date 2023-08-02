СМИ: Париж выступает посредником между Израилем и "Хезболлах" для избежания эскалации

По информации Maariv, 1 августа экс-глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан встретился в Бейруте с представителями ливанской шиитской партии

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 августа. /ТАСС/. Франция предпринимает посреднические усилия между Израилем и ливанской шиитской партией "Хезболлах" во избежание роста напряженности между сторонами, сообщила израильская газета Maariv.

По ее информации, во вторник бывший министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, ныне являющийся спецпредставителем французского президента Эмманюэля Макрона по Ливану, встретился в Бейруте с представителями "Хезболлах".

В ходе этой встречи французский политик передал ливанским собеседникам "послание о том, что Израиль не заинтересован в эскалации", утверждает издание. Он также призвал представителей "Хезболлах" "предпринимать шаги по поддержанию спокойствия и предотвращению насилия", пишет Maariv.

По сведениям издания, это послание для "Хезболлах" израильская сторона передала Франции во время визита в Париж главы МИД еврейского государства Эли Коэна. Франция, сообщает газета, пообещала выступить в этой ситуации посредником и донести этот сигнал до ливанской организации.

Между тем главной миссией Ле Дриана в Бейруте является содействие ливанским политикам в поисках пути выхода из кризиса вокруг избрания нового президента республики, отмечает Maariv. Высший государственный пост остается вакантным с 31 октября 2022 года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентскую должность. 14 июня депутаты парламента Ливана в 12-й раз не смогли выбрать главу республики. Ле Дриан прибыл 25 июля с посреднической миссией в Бейрут с целью налаживания диалога между ливанскими политиками.

Рост напряженности на ливано-израильской границе

Напряженность на юге Ливана возросла после того, как сторонники шиитских организаций "Амаль" и "Хезболлах" установили в начале июля палатки вблизи селения Гаджар и ферм Шебаа, которые остались под контролем израильских войск после эвакуации из Южного Ливана в 2000 году.

Командование Временными силами ООН в Ливане призвало стороны к сдержанности и направило дополнительные патрули миротворцев на границу, где после конфликта 2006 года действует режим прекращения огня.