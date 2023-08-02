Эрдоган сменил большинство глав управлений безопасности в Турции

Руководство страны пока не прокомментировало причины замены большинства глав полицейских управлений

СТАМБУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Главы управлений безопасности 52 провинций Турции из 81 сменены по распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующий указ главы республики опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Новостной портал T24 отмечает, что 24 начальника полиции, в том числе турецкой столицы, были назначены при главе МВД Сулеймане Сойлу. На его место в июне был назначен бывший губернатор Стамбула Али Ерликая.

Руководство Турции пока не прокомментировало причины замены большинства глав полицейских управлений. Оппозиционный телеканал "Сёзджу" называет перестановки в полиции "зачисткой МВД от людей Сойлу".