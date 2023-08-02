В Белоруссии вступил в силу приговор участникам экстремистской группы "Рабочее движение"

Они получили от 11 до 15 лет лишения свободы

МИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор участникам экстремистского формирования "Рабочее движение", получившим от 11 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"2 августа 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь приговор Гомельского областного суда от 17 февраля 2023 года по уголовному делу в отношении Аблаб А. А., Гашникова А. П., Дзюбы С. Т., Минца И. С., Тереневича В. В., Шаметько С. М., Журавко В. И., Погерило А. В., Шелеста С. С., Капшуля А. С. оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении. В суде уточнили, что приговор вступил в законную силу.

Гомельский областной суд 17 февраля признал указанных лиц виновными измене государству, создании экстремистского формирования. Часть фигурантов дела также признаны виновными в клевете и незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

По данным Комитета госбезопасности Белоруссии, который расследовал это дело, отдельные участники экстремистского формирования планировали блокировку производственной деятельности ОАО "Гродно Азот" и "БМЗ". Также, по информации КГБ, обвиняемые вели сбор и передачу иностранным организациям, в том числе "спецслужбам США и Литвы, служебной информации о субъектах хозяйствования Республики Беларусь.