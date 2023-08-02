Reuters: США и Монголия подпишут соглашение о воздушном сообщении

Речь идет о сообщении по принципу открытого неба

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. США и Монголия планируют подписать соглашение о воздушном сообщении по принципу открытого неба во время визита монгольского премьер-министра Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в Соединенные Штаты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, переговоры между США и Монголией должны ослабить напряженность и оказать помощь в экономическом развитии азиатской страны. Соглашение о воздушном сообщении особенно важно для Монголии, не имеющей выхода к морю, уточняет Reuters.

Как отмечает агентство, Вашингтон подписал такое соглашение с более чем 130 государствами, оно предоставляет авиакомпаниям право работать в этих странах, либерализует регулирование этой сферы и вводит определенные стандарты безопасности и охраны.

Глава правительства Монголии посетит США 2-6 августа, встретится в Вашингтоне с вице-президентом страны Камалой Харрис. Ранее источник в правительстве Монголии сообщил ТАСС, что премьер планирует обсудить с американской стороной сотрудничество в области космоса, прямого авиасообщения, возобновляемой энергетики и борьбы с коррупцией. Предполагается, что стороны должны рассмотреть возможность инвестиций США в проекты Монголии в сфере возобновляемой энергетики.