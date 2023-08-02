Противники канонической церкви на Украине блокировали крестный ход в Почаевскую лавру

Как сообщил Союз православных журналистов, несколько сотен верующих пытались пройти обходными дорогами, но везде натыкались на патрули радикалов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перекрыли дороги и не пропустили традиционный крестный ход из Луцка к Свято-Успенской Почаевской лавре. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

"Ежегодный крестный ход из Боратина (окраина Луцка) в Почаевскую лавру оказался на грани срыва. Паломники вышли из Боратина 31 июля 2023 года и заночевали в селе Ставров. 1 августа крестный ход собрался идти в направлении Демидовки, однако их остановила полиция, сообщившая, что дороги перекрыли противники УПЦ и идти дальше опасно", - говорится в сообщении в Telegram-канале СПЖ.

Отмечается, что несколько сотен верующих пытались пройти обходными дорогами, но везде натыкались на патрули радикалов. Власти предложили паломникам возвращаться автобусами обратно в Луцк или добираться в Почаев транспортом. Но второй вариант был возможен лишь для тех, кто имел с собой документы, удостоверяющие личность.

Крестный ход в Почаевскую лавру к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа) ежегодно проводится уже около двух столетий. Однако в 2022 году местные власти и сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) уже пытались помешать шествию: блокировали дороги, запирали перед паломниками колодцы, закрывали продовольственные магазины, применяли против верующих силу, заставляя их делать многокилометровые обходы. В этом году власти Хмельницкой и Винницкой областей прямо объявили запрет на проведение в июле-августе массовых религиозных мероприятий "за пределами культовых религиозных сооружений", объяснив это заботой "о безопасности".

Курс на запрет УПЦ

На Украине в последнее время проводится активная кампания против канонической УПЦ за связь с Московским патриархатом. По поручению президента страны Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет УПЦ. Власти делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию раскольнической ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея, но не была признана ни Русской православной церковью, ни УПЦ.

Каноническую церковь лишают права на аренду земли, при поощрении властей раскольники силой захватывают ее храмы, нападают на священников. По данным на начало апреля этого года, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено свыше 60 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны.

Руководство ПЦУ поставило задачу отобрать у канонической церкви два крупнейших монастыря Украины - Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.