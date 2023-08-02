2 августа, 10:13,
обновлено 2 августа, 10:28

Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию

Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В канцелярии турецкого лидера не уточнили дату визита

СТАМБУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о визите президента РФ в республику. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам телефонных переговоров между ними.

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"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры договорились по вопросу визита Путина в Турцию", - говорится в сообщении.

Дата визита в нем не уточняется.

Путин и Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили зерновую сделку, добавили в канцелярии. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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