Шор предупредил парламент Гагаузии о возможном роспуске из-за ситуации с Исполкомом

По словам политика, "повторный отказ утвердить состав нового Исполкома автономии дает право главе региона назначить внеочередные выборы в законодательный орган"

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Молдавский политик Илан Шор обратился с предупреждением к депутатам Народного собрания Гагаузии, что повторный отказ утвердить состав нового Исполкома автономии дает право главе региона назначить внеочередные выборы в законодательный орган.

"Согласно уложению Гагаузии, две провалившиеся попытки избрания Исполкома дают главе автономии право распустить Народное собрание. Коль депутаты не могут смириться с тем, что их родственники не будут в Исполкоме, то им придется смириться с выборами, где им придется еще раз доказать свою состоятельность", - сказал он в видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу на них одержала Евгения Гуцул, которую выдвинула ныне запрещенная Конституционным судом Молдавии партия "Шор". 27 июля она представила состав Исполкома автономии, его должен одобрить местный парламент. Однако на этой неделе 7 из 21 членов Исполкома не прошли тест на знание гагаузского языка. Представители партии "Шор" обратили внимание, что ряд депутатов местного парламента также не владеют гагаузским, а все делопроизводство в автономии идет на русском языке. После этого Шор обвинил председателя местного парламента Дмитрия Константинова в желании продвинуть своих людей.