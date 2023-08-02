2 августа, 10:21,
обновлено 2 августа, 10:30

Эрдоган уверен, что в Турции в 2023 году установят рекорд по числу туристов из России

Президент республики выразил удовлетворение растущим интересом туристов РФ к Турции

АНКАРА, 2 августа. /ТАСС/. Новый рекорд по числу прибывших в Турцию туристов из России может быть установлен в 2023 году. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Президент Эрдоган выразил удовлетворение растущим интересом российских туристов к Турции и выразил уверенность в том, что в этом году совместными усилиями [в сфере] туризма будет установлен рекорд [по числу прибывших из России туристов]", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента. 

Теги:
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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