На Украине завершили расследование о хищениях в "Укрнафте"

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, в качестве подозреваемых проходят восемь человек

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование дела о завладении средствами и имуществом ПАО "Укрнафта" на общую сумму порядка $355 млн. Как сообщили в ведомстве, в качестве подозреваемых проходят восемь человек.

"1 августа 2023 года НАБУ и САП [Специальная антикоррупционная прокуратура] завершили расследование по подозрению восьми человек в завладении имуществом и денежными средствами ПАО "Укрнафта" (50%+1 акция принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") на сумму свыше 13,8 млрд гривен (около $355 млн - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Сообщается, что дело ведется по статье о присвоении и растрате имущества группой лиц в особо крупных размерах. Речь идет о заключении в 2015 году фиктивных договоров на продажу нефти, незаконно полученные таким образом средства выводились за рубеж. Подробности и имена подозреваемых не приводятся.

Информация, что НАБУ расследует дело о завладении имуществом и средствами "Укрнафты" на сумму почти 13 млрд гривен в ценах 2015 года (около $355 млн по нынешнему курсу), появились в украинских СМИ в 2022 году. Сообщалось, что компания заключала и проплачивала фиктивные договоры по купле-продаже нефти с фирмами, связанными с группой "Приват" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В сентябре прошлого года СМИ сообщили, что в связи с этим делом у Коломойского прошел обыск, при этом на тот момент никаких обвинений ему предъявлено не было.

В ноябре прошлого года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций "Укрнафты". До этого 42% акций принадлежали Коломойскому, который фактически контролировал ее, несмотря на то, что контрольный пакет находился в собственности украинского государства. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что Коломойского лишили украинского гражданства, однако официально эта информация так и не была подтверждена.