Венгрия выступила против санкций США в отношении лидеров боснийских сербов

Госсекретарь МИД Венгрии Петер Старай подчеркнул, что его страна призывает к скорейшему решению всех проблем в Боснии и Герцеговине путем диалога

БУДАПЕШТ, 2 августа. /ТАСС/. Венгрия поддерживает демократически избранных лидеров Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) и выражает несогласие с санкциями, введенными против них Соединенными Штатами. Об этом заявил государственный секретарь МИД Венгрии Петер Старай, комментируя меры, принятые администрацией США в отношении четырех руководителей боснийских сербов.

"Мы считаем, что санкции имеют противоположный эффект на Западных Балканах. Они не способствуют миру, а лишь усиливают напряженность и обостряют конфликты", - отметил венгерский дипломат. Как сообщило информационное агентство MTI, госсекретарь МИД подчеркнул, что Венгрия "выступает в поддержку демократически избранных лидеров" Республики Сербской и призывает к скорейшему решению всех проблем в Боснии и Герцеговине путем диалога.

31 июля администрация США ввела санкции против председателя Народной скупщины (парламента) Республики Сербской Ненада Стевандича, премьера Республики Сербской Радована Вишковича, члена Президиума БиГ Жельки Цвиянович и министра юстиции Республики Сербской Милоша Букейловича. Вашингтон считает, что они содействовали принятию закона, который "подрывает Конституцию БиГ". Санкции предусматривают замораживание их активов в случае обнаружения в американских банках.

Закон, разработанный по инициативе президента Республики Сербской Милорада Додика, отменяет действие на территории энтитета решений Конституционного суда БиГ. По мнению США, это противоречит Общему рамочному мирному соглашению по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже.