Пекин потребовал от США отказаться от военной помощи Тайваню ради отношений с Китаем

Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить до $345 млн Тайбэю в качестве военной помощи

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Власти Китая требуют от Соединенных Штатов перестать оказывать военную помощь Тайваню, поскольку подобные действия наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям. Об этом сообщил МИД КНР.

"Предоставление американских вооружений региону Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая" и договоренности в соответствии с тремя совместными коммюнике (три заявления, которые сыграли решающую роль в установлении дипотношений между двумя странами - прим. ТАСС), - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства, распространенном в связи с распоряжением президента США Джо Байдена выделить до $345 млн Тайбэю в качестве военной помощи. - Это серьезно ущемляет суверенитет Китая и его интересы в сфере безопасности, существенно подрывает китайско-американские отношения, мир и стабильность в Тайваньском проливе".

Как уточнил МИД КНР, китайские власти в связи с этим "выражают категорическое недовольство и решительный протест". "Мы уже сделали американской стороне серьезное представление по данному поводу", - проинформировало министерство.

Согласно заявлению, Пекин считает неприемлемым поддержание любых межармейских контактов между Вашингтоном и Тайбэем. "Соединенные Штаты должны прекратить потакать и оказывать поддержку сепаратистским силам, сторонникам так называемого движения за независимость Тайваня", - указывает министерство.

"Никто не должен недооценивать твердую решимость китайского народа, который будет защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей родины", - сообщил МИД Китая.

Военная помощь США Тайваню

На прошлой неделе Байден распорядился выделить до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню. По сведениям телеканала ABC, Министерство обороны Соединенных Штатов предоставит Тайбэю переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.