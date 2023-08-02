Минобороны Словакии опровергло информацию о мобилизации в республике

В феврале стало известно о рекордном росте числа словаков, подавших заявления об отказе служить в армии в случае мобилизации и призыве их на альтернативную службу

БРАТИСЛАВА, 2 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Словакии опровергло на своем сайте как фейки распространявшуюся в стране информацию о якобы готовящейся мобилизации. Она вызвала отказы многих граждан от прохождения в военное время службы в национальной армии, формируемой на контрактной основе.

"В Словакии не планировалось и не планируется никакой мобилизации, - отметило Минобороны. - Несмотря на [наши] старания [по части предоставления объективной] информации общественности, многие граждане поддались фейковым сообщениям".

ВС Словакии с 2006 года формируются полностью из контрактников. В случае мобилизации при возникновении угрозы государству, согласно закону, призыву подлежат граждане, подходящие по возрасту и состоянию здоровья.

В феврале стало известно о рекордном росте числа словаков, подавших заявления об отказе служить в армии в случае мобилизации и призыве их на альтернативную службу, связанную с оказанием медицинской и социальной помощи, а также привлечением к другим видам необходимых работ. В 2021 году власти получили 85 таких заявлений, а в 2022 году - 1 443.