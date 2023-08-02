Премьер Греции заявил, что пожары затронули менее 15% Родоса

Кириакос Мицотакис отметил, что остров "полностью вернулся к нормальной жизни"

АФИНЫ, 2 августа. /ТАСС/. Сильные лесные пожары затронули менее 15% территории острова Родос, сейчас он полностью вернулся к нормальной жизни. Об этом премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил британскому телеканалу ITV.

"У нас был катастрофический пожар на Родосе, но он затронул менее 15% его территории. Остров полностью вернулся к нормальной жизни. Активных очагов пожара на данный момент нет, и прогноз погоды на ближайшие 15 дней относительно хороший", - сказал Мицотакис. Высказывания премьера в интервью телеканалу распространила правительственная пресс-служба.

Глава правительства отметил, что "на Родосе не погибло ни одного человека, не сообщалось и о каких-либо пострадавших". "Нам удалось эвакуировать 20 тыс. человек [из района пожаров в другие места] в абсолютной безопасности, - продолжил премьер. - Мы понимаем, что гостям были доставлены неудобства, но я рад сообщить вам, что Родос гостеприимнее, чем когда-либо, восстановлена нормальная жизнь на острове, а всем тем, кто был вынужден прервать свой отпуск из-за пожаров, греческое правительство в сотрудничестве с местными властями предложит недельный бесплатный отдых на Родосе следующей весной и следующей осенью, чтобы они вернулись на остров и наслаждались его природной красотой".

Мицотакис подчеркнул, что туристы обязательно должны приехать в Грецию. "Нет ни малейшей опасности, - отметил премьер. - У нас всегда были пожары, это не греческая проблема, это проблема всего Средиземноморья. Я могу сказать, и это было продемонстрировано на Родосе, что мы гораздо лучше подготовлены к такого рода инцидентам. В Греции уже три года есть то, чего до сих пор нет в Великобритании: номер службы экстренной помощи "112". Это означает, что мы можем в любое время отправлять экстренные оповещения [с этого номера на мобильные телефоны с указаниями о превентивной эвакуации] всем, кто оказывается в районе любого стихийного бедствия".