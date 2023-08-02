В Швеции рассматривают возможность запрета публичных акций из соображений нацбезопасности

В правительстве королевства подчеркнули, что любые изменения в правилах "должны уважать конституционные гарантии свободы выражения мнений"

СТОКГОЛЬМ, 2 августа. /ТАСС/. Разрешение на проведение общественных акций в будущем может выдаваться с учетом ситуации в области безопасности в Швеции. Об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.

2 августа правительство приняло решение об усилении контроля на внутренних границах королевства. "Как и правительство Дании, правительство Швеции также изучает другие возможные меры в условиях текущей ситуации с безопасностью. Правительство рассматривает среди прочего вопрос о том, как может быть организовано расследование [применения] закона о порядке - в этом случае речь идет не о полном запрете определенных акций, а о расширении контроля [на выдачу] разрешений на публичные собрания. Это делается для того, чтобы во время рассмотрения можно было бы принять во внимание не только [возможные] беспорядки на самом месте проведения, но и безопасность Швеции", - говорится в сообщении. При этом в правительстве подчеркнули, что любые изменения в правилах "должны уважать конституционные гарантии свободы выражения мнений".

Новые рекомендации будут представлены до 1 марта 2024 года.

О возможных изменениях в правилах выдачи разрешений на проведение общественных собраний в Швеции стали говорить после проведенных здесь акций с сожжением Корана, которые вызвали резко негативную реакцию населения и властей мусульманских стран.