В Сенегале заблокировали доступ к TikTok из-за распространения подрывных сообщений

Как отметили в Министерстве связи, телекоммуникаций и цифровой экономики страны, доступ к сервису приостановили "вплоть до нового распоряжения"

РАБАТ, 2 августа. /ТАСС/. Министерство связи, телекоммуникаций и цифровой экономики Сенегала сообщило в коммюнике о блокировке доступа к интернет-сервису для создания и просмотра коротких видео TikTok.

По мнению властей республики, TikTok "используется злоумышленниками для распространения ненавистных и подрывных сообщений, угрожающих стабильности страны".

"Доступ к сервису TikTok на территории Сенегала приостановлен вплоть до нового распоряжения", - указали в ведомстве.

В Сенегале с минувшего месяца происходят акции протеста и беспорядки с участием сторонников оппозиции.