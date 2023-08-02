В Венгрии заявили, что требования США несут угрозу венграм в Закарпатье со стороны Украины

Речь идет о просьбе Соединенных штатов предоставить им сведения о 900 тыс. гражданах венгерской стороны, проживающих в других странах и имеющих двойное гражданство

БУДАПЕШТ, 2 августа. /ТАСС/. Требование США предоставить им сведения о венграх, имеющих двойное гражданство, может создать угрозу венгерскому меньшинству в Закарпатье со стороны властей Украины. Об этом заявил парламентский госсекретарь Министерства внутренних дел Венгрии Бенце Ретвари в связи с решением Соединенных Штатов ужесточить для венгерских граждан условия безвизового въезда на американскую территорию.

"США потребовали от Венгрии данные о 900 тыс. венгров, проживающих в других странах и имеющих двойное гражданство, но Венгрия никому их не раскроет, потому что это поставило бы под угрозу безопасность венгров, находящихся за границей", - сказал представитель МВД. По его словам, нет никакой гарантии, что если бы Венгрия выполнила запрос США, то они не передали бы данные о закарпатских венграх украинским властям, а это "имело бы серьезные последствия для тамошних венгров из-за запрета на двойное гражданство на Украине". "Поскольку Венгрия не выполнила необоснованную просьбу Соединенных Штатов, то ясно, что они теперь мстят венграм", - процитировало Ретвари информационное агентство MTI.

1 августа посольство США в Будапеште заявило, что "в период с 2011 по 2020 год правительство Венгрии в рамках упрощенной процедуры натурализации предоставило венгерское гражданство почти 1 млн человек, не приняв адекватных мер безопасности для проверки их личности". В связи с этим власти США изменили процедуру использования Программы безвизового въезда для всех владельцев венгерских паспортов. Эта программа разрешает гражданам 40 стран, в том числе членов Евросоюза, приезжать в США без визы на срок до 90 дней в деловых или туристических целях.

"Мы уведомили правительство Венгрии о том, что срок действия электронного разрешения на въезд (ESTA) для владельцев венгерских паспортов сокращается с двух лет до одного года. Кроме того, срок действия ESTA для владельцев венгерских паспортов будет ограничен однократным использованием", - говорится в заявлении, размещенном на сайте дипломатического представительства США.

Ограничения вступили в силу 1 августа и будут действовать до тех пор, пока Венгрия не устранит обеспокоенность американских властей. Ранее венгерское правительство подтверждало, что за последние годы предоставило гражданство более чем 1 млн человек из числа этнических венгров, проживающих в соседних странах, в том числе в Румынии, Словакии, Сербии, а также в Закарпатской области Украины.

Будапешт уже давно требует от Киева прекратить нарушения прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Правительство Венгрии неоднократно предупреждало, что не поддержит стремление Украины присоединиться к Евросоюзу до тех пор, пока власти этой страны не прекратят притеснения проживающих там этнических венгров.