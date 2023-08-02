Папа Римский упрекнул Европу за недостаток мирных инициатив по Украине

Понтифик также осудил производство и распространение оружия, которое "только обедняет человечество, отнимает ресурсы у общества, здравоохранения, образования"

ВАТИКАН, 2 августа. /ТАСС/. Европе не хватает "смелых мирных инициатив" для урегулирования ситуации на Украине, заявил Папа Римский Франциск. При этом, выступая перед представителями руководства и гражданского общества Португалии, где он начал свою апостольскую поездку в связи с проходящим в Лиссабоне Всемирным днем католической молодежи, понтифик отметил важную роль Европы и Запада в целом.

"В океане истории мы плывем в штормовых водах, и чувствуется нехватка смелых маршрутов по направлению к миру. Глядя на Европу, ее дух диалога, хочется спросить: куда плывешь, если не предлагаешь мирных путей, ведущих к концу войны на Украине и стольких конфликтов, которые заливают кровью мир? И еще больше, расширяя границы: какой дорогой идет Запад?" - сказал Франциск, чье выступление транслировал портал Vatican News.

Понтифик отметил, что одних передовых технологий, которые определили прогресс и глобализацию, не достаточно. Глава Римско-католической церкви вновь осудил производство и распространение оружия, которое "только обедняет человечество, отнимает ресурсы у общества, здравоохранения, образования". "Я мечтаю о Европе, сердце Запада, которая ставит на службу свою искусность для тушения очагов войны и дарит надежду, Европе, которая находит свою молодую душу <...>, Европе, которая опекает народы и людей, не преследуя идеологию колонизации", - сказал Франциск. Понтифик напомнил о Лиссабонском договоре ЕС, в котором заявлено стремление к миру, безопасности, равенству и солидарности народов.

Франциск выразил надежду, что нынешние дни молодежи, даже проходя в Старом свете, "можно сказать, состарившемся", придадут универсальный импульс открытости и молодости. "Потому что Европа - настоящая Европа - нужна миру: нужна ее роль моста со Средиземноморьем, Африкой, Ближнем Востоком", - добавил он.

В центре Всемирного дня католической молодежи, который проводится с 1986 года, темы мира и экологии. Итальянская газета Конференции католических епископов Avvenire сравнила это мероприятие, на котором в португальской столице ожидается до 1 млн участников, с "молодежной ассамблеей ООН". Для 86-летнего Франциска это уже четвертый слет католической молодежи. Впервые на этом мероприятии в качестве главы Римско-католической церкви он побывал в Рио-де-Жанейро в 2013 году вскоре после избрания на папский престол. В 2016 году он приезжал в Краков, последние дни молодежи проводились в 2019 году в Панаме. Нынешний съезд был изначально отложен из-за пандемии.