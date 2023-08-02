Бербок сообщила, что более 40 граждан ФРГ покинули Нигер при содействии Франции

Министр иностранных дел Германии отметила, что Берлин поддерживает международные усилия по восстановлению конституционного порядка в африканском государстве

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Более 40 граждан Германии уже покинули Нигер при помощи Франции. Об этом журналистам заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Вчера и сегодня с помощью наших французских друзей мы уже смогли вывезти из Нигера более 40 немцев. Сегодня будут и другие рейсы", - сказала Бербок, вновь выразив благодарность французской стороне за содействие в вывозе немецких граждан. При этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнула, что Берлин поддерживает международные усилия по восстановлению конституционного порядка в Нигере.

Ранее в среду МИД Франции сообщил, что второй самолет с французами и гражданами других стран, эвакуированными из Нигера из-за военного мятежа, приземлился во Франции. Помимо граждан Франции, самолетом ВВС республики были вывезены граждане Бельгии, Германии, США и Канады. До этого телеканал BFMTV отмечал, что, помимо французов, в ходе эвакуации страну покинут около 800 иностранных граждан, в том числе представители Бельгии, Германии, Греции, Дании и Люксембурга.