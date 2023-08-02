2 августа, 12:33

Стороны конфликта в Судане не видят возможности перемирия в ближайшее время

Представитель суданских вооруженных сил отметил, что "в настоящее время консультации между сторонами по этому поводу остановлены"

КАИР, 2 августа. /ТАСС/. Стороны вооруженного конфликта в Судане - армия и силы быстрого реагирования (спецназ) - не готовы говорить о возможности заключения соглашения о прекращении огня в ближайшее время. Об этом сегодня практически одновременно заявили представители как вооруженных сил страны, так и суданского спецназа.

Читайте также
Что известно о вооруженных столкновениях в Судане

"Пока нет речи ни о каком соглашении о прекращении огня с армией", - указал представитель сил быстрого реагирования, слова которого привел телеканал Al Hadath.

"Информация о [возможном] перемирии в ближайшее время не соответствует действительности", - отметил представитель суданских вооруженных сил. Он добавил, что "в настоящее время консультации [в саудовском городе Джидда] между сторонами по этому поводу остановлены". 

Теги:
Судан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация