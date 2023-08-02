Белорусские таможенники пресекли попытку незаконного провоза 500 пуль из Польши в Россию

Согласно заявлению ГТК Белоруссии, нарушителем оказался белорус

МИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники Брестской таможни пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу 500 пуль для нарезного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии.

"Нарушителем законодательства оказался 35-летний гражданин Беларуси, который следовал из Польши в Россию, - говорится в сообщении. - Водитель спрятал в бытовых и технологических ящиках авто 500 пуль, чтобы незаконно переместить их через таможенную границу".

Сообщается, что гражданин следовал на грузовике Mercedes через пункт пропуска "Козловичи", пассажирскую таможенную декларацию не подавал. Брестские таможенники проверили автомобиль с помощью досмотрового комплекса, выявил пять пластиковых контейнеров, в которых находились пули. "Согласно заключению эксперта, такие пули используют для изготовления патронов для ручного стрелкового нарезного огнестрельного оружия 308 калибра", - сообщили в комитете.

Сокрытый товар изъят, Брестской таможней начат административный процесс.