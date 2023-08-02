Посол Боливии сообщила о проработке возможности визита президента в Россию

Как заявила Мария-Луиса Рамос-Урсагасте, сроков пока нет

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Возможность визита президента Боливии Луиса Арсе в Россию прорабатывается, но сроков пока нет, заявила журналистам посол Боливии в РФ Мария-Луиса Рамос-Урсагасте.

"Когда приедет президент, я не могу сказать. Но мы над этим работаем", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Она подчеркнула, что повестка дня в российско-боливийских отношениях очень насыщенная, и стороны работают для того, чтобы создать условия для встречи на уровне лидеров.

Ранее министр иностранных дел южноамериканской республики Рохелио Майта сообщил, что Арсе примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Президент Боливии также официально уведомил о желании страны присоединиться к "пятерке".