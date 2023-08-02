Боливия считает БРИКС подходящей площадкой для построения многополярного мира

Посол страны в РФ Мария Луиса Рамос Урсагасте заявила, что именно с этим связана заявка Ла-Паса на вступление в объединение

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. БРИКС является подходящей площадкой для построения многополярного мира, именно с этим связана заявка Боливии на вступление в объединение. Об этом заявила ТАСС посол Боливии в РФ Мария Луиса Рамос Урсагасте.

"Сейчас в мире идут бурные перемены. И особенно они связаны с возникновением многополярного мира. И мы считаем, что именно БРИКС является той площадкой, где мы сможем как раз моделировать, строить этот многополярный мир. Потому что есть демократический диалог, и появляются новые организации и институции. И мы считаем, что Боливия сможет передать свой опыт как свободная и независимая страна", - сказала посол, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы передали эту ноту всем странам БРИКС - о нашем желании вступить. А потом, по решению БРИКС, [они] пригласили президента на саммит. Именно потому, что мы уже подали заявку. И конечно, мы здесь [в Москве] передали заявку", - добавила посол.

По ее словам, реакцией стран БРИКС на заявку стало именно приглашение президента многонационального государства Луиса Арсе на саммит БРИКС в ЮАР 22-24 августа. "Мы очень рады этому, действительно очень рады", - резюмировала посол.

31 июля министр иностранных дел южноамериканской страны Рохелио Майта сообщил, что 12 июня 2023 года Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к БРИКС.

Ранее шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал информировал, что около 30 государств проявляют сейчас интерес к вступлению в БРИКС, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. Индийская газета Business Standard со ссылкой на собственные источники сообщила, что на саммите в Йоханнесбурге в БРИКС будут приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.