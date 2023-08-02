В Нигер прибыла делегация ECOWAS для переговоров с лидерами мятежников

Ее возглавляет экс-президент Нигерии Абдусалам Абубакар

ДУБАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Делегация представителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) прибыла в Нигер для переговоров с лидерами мятежников, захвативших власть в республике в ходе государственного переворота. Об этом, как сообщает телеканал Asharq, заявил комиссар ECOWAS по политическим вопросам, вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Муса.

По его словам, делегацию возглавляет Абдусалам Абубакар, который занимал пост президента Нигерии с 1998 года по 1999 год. Говоря о визите представителей ECOWAS в Нигер, комиссар допустил военный сценарий развития ситуации в стране. "Военный сценарий - это крайний вариант из тех, что находятся на столе, но мы должны готовиться к такому развитию событий", - цитирует его телеканал.