Politico: ответственный за снаряды для Киева еврокомиссар намерен сменить фон дер Ляйен

Речь идет о Тьерри Бретоне

БРЮССЕЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который, в частности, отвечает за реализацию европейского плана милитаризации экономики и поставок снарядов Украине, намерен сменить во главе Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в 2024 году, когда истечет первый срок ее полномочий. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатические источники.

"Уже не вызывает сомнений, что Бретон хочет этот пост. Фактически это становится все более очевидно каждый день", - приводит издание слова неназванного функционера Еврокомиссии.

Как отмечает газета, Бретон уже делает все возможное, чтобы его назначение на следующий пятилетний срок выглядело неизбежным.

По информации издания, Бретон "сосредоточил в своих руках огромную власть", он утверждает все решения ЕС, касающиеся функционирования общего рынка - "от закупок вакцин против COVID-19 и снарядов для военных усилий Украины [которые осуществляются по структурно схожей схеме] до надзора за рынком цифровых услуг в Европе". В ближайшее время полномочия Бретона могут еще больше расшириться, если ЕК осенью покинет Маргрете Вестагер, которая является заместителем фон дер Ляйен и занимается вопросами конкуренции. В частности, именно Вестагер вместе с Бретоном вела многочисленные антимонопольные расследования ЕК против крупнейших американских цифровых корпораций и выписывала им штрафы на миллиарды евро. Кандидатура Вестагер рассматривается сейчас на пост главы Европейского инвестиционного банка.

При этом Politico отмечает, что "быть могущественным в Еврокомиссии - это еще не гарантия" возможности стать ее лидером. Для этого Бретону потребуется поддержка всех европейских лидеров и одобрение Европарламента.

Газета подчеркивает, что кандидатура Бретона может стать проблемной для многих стран ЕС, которые будут опасаться, что он начнет продвигать в Брюсселе французские интересы. С другой стороны, перспектива этого назначения может вызвать нервозность в Вашингтоне, поскольку Бретон "является в гораздо меньшей степени атлантистом, чем фон дер Ляйен, и он уже занимал жесткую позицию против крупных американских цифровых корпораций, называя себя цифровым жандармом Европы".