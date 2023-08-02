Армения обратилась в ЕСПЧ для защиты прав задержанного Азербайджаном жителя Карабаха

Как отметили в пресс-службе офиса представителя Армении по международным правовым вопросам, Рашид Бегларян "заблудился и впоследствии оказался на территории, находящейся под контролем Азербайджана"

ЕРЕВАН, 2 августа. /ТАСС/. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием применить против Азербайджана промежуточные меры для защиты прав задержанного жителя Нагорного Карабаха Рашида Бегларяна. Об этом сообщила пресс-служба офиса представителя страны по международным правовым вопросам.

"Армения подала в ЕСПЧ заявление о защите прав Рашида Бегларяна с просьбой применить в отношении Азербайджана промежуточных мер. Он заблудился и впоследствии оказался на территории, находящейся под контролем Азербайджана", - отмечается в заявлении.

Как ранее отметили официальные органы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, Бегларян "был незаконно пленен азербайджанскими силовиками 1 августа".

Ранее Азербайджан задержал еще одного жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна после того, как он в составе группы других жителей с помощью Международного комитета Красного Креста (МККК) отправлялся в Армению через Лачинский коридор для получения медицинской помощи из-за проблемы с сердцем. По данным армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари.

Как ранее сообщала Генпрокуратура Азербайджана, он задержан в рамках открытого в 2013 году дела о событиях, произошедших 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжавендского района. По версии следствия, Хачатрян состоял в армянских формированиях, совершивших вооруженное нападение на это село, в результате чего были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, а 358 человек были насильственно выселены из мест законного проживания. В декабре 2013 года азербайджанский суд вынес решение об аресте Хачатряна, тогда же он был объявлен в международный розыск.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК, а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, отправляются в Армению с помощью МККК. 15 июня, после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками, Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.