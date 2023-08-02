2 августа, 14:00,
обновлено 2 августа, 14:39
Военная операция на Украине

В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Харьковской областях, а также контролируемых Киевом районах ДНР

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога вновь объявлена в двух областях на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

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Сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных украинским силам районах ДНР в течение 30 минут.

В течение дня предупреждение об угрозе с воздуха неоднократно объявлялось в различных частях страны, дважды за утро - на всей территории.

В новость внесены изменения (17:39 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

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