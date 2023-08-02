ECOWAS заявило, что военное вмешательство в Нигере будет последним из возможных вариантов

Сообщество ранее потребовало немедленного освобождения и восстановления Мохамеда Базума как президента и главы государства, а также полного восстановления конституционного порядка

РАБАТ, 2 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) заявило, что военное вмешательство его сил в Нигере, где в конце июля произошел военный мятеж, отстранивший от власти президента Мохамеда Базума, будет последним из всех возможных вариантов для урегулирования ситуации.

"Военное решение в Нигере будет последним из возможных вариантов", - цитирует телеканал Al Mayadeen представителя регионального объединения.

По итогам чрезвычайного саммита ECOWAS, который состоялся 30 июля в Абудже, было заявлено, что "Базум остается законным и избранным президентом Нигера и главой государства".

Саммит осудил попытку государственного переворота в Нигере и незаконное удержание президента Базума, членов его семьи и правительства. ECOWAS потребовало немедленного освобождения и восстановления Базума как президента и главы государства, полного восстановления конституционного порядка. "Если эти требования не будут выполнены в течение одной недели, то будут приняты все меры, которые необходимы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Эти меры могут включать использование силы", - говорилось в коммюнике.