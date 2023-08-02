Египетские военные в составе миссии ООН покинули Мали

Министр иностранных дел Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособными обеспечить безопасность страны

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Более 460 египетских военнослужащих в составе миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) покинули страну в связи с сокращением, которое должно завершиться до конца года. Об этом сообщается на сайте миссии.

Также отмечается, что военные контингенты Сенегала, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара и Бангладеш покинут страну в ближайшие дни и военные лагеря Огоссагу, Гундам, Бер и Менака будут закрыты.

Правительство Мали обратилось 16 июня к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны MINUSMA. Министр иностранных дел Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособными обеспечить безопасность страны.

Совет безопасности ООН 30 июня постановил прекратить действие мандата MINUSMA. Согласно распоряжению ООН, миротворческий контингент должен покинуть страну до 31 декабря 2023 года.

20 июня агентство Agence France-Presse сообщило, что судебные власти Мали возбудили дело по иску правительства, обвинившего в шпионаже несколько участников MINUSMA. В иске подчеркивается, что лица из состава миссии ООН, расследовавшие события в городе Мура, произошедшие в марте 2022 года, являются соучастниками преступлений. Власти обвиняют их в шпионаже, посягательстве на престиж Вооруженных сил Мали, подлоге и подрыве национальной безопасности.

MINUSMA была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. Сейчас MINUSMA насчитывает более 15 тыс. человек. С момента основания миссии в Мали погибли более 280 ее сотрудников.