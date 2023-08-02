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Посол Ирана в России назвал сожжение Корана в Европе примером двойных стандартов Запада

Казем Джалали обратил внимание на то, что "Запад говорит о существовании свободы слова", а "сожжение Корана игнорирует позиции прав человека"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Акции сожжения Корана в Швеции и Дании являются примером западной политики двойных стандартов. Об этом заявил на пресс-конференции посол Ирана в Москве Казем Джалали.

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"То, что произошло в Швеции и Дании - это с различных точек зрения позорное дело. Это говорит о двойных стандартах Запада", - сказал он.

Джалали обратил внимание на то, что "Запад говорит о существовании свободы слова", а "сожжение Корана игнорирует позиции прав человека". "Сожжение Корана игнорирует позиции права человека, это приводит к распространению ненависти и насилия. Это противоречит резолюции Совета по правам человека ООН", - отметил он. 

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