Посол Ирана в России назвал сожжение Корана в Европе примером двойных стандартов Запада

Казем Джалали обратил внимание на то, что "Запад говорит о существовании свободы слова", а "сожжение Корана игнорирует позиции прав человека"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Акции сожжения Корана в Швеции и Дании являются примером западной политики двойных стандартов. Об этом заявил на пресс-конференции посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"То, что произошло в Швеции и Дании - это с различных точек зрения позорное дело. Это говорит о двойных стандартах Запада", - сказал он.

Джалали обратил внимание на то, что "Запад говорит о существовании свободы слова", а "сожжение Корана игнорирует позиции прав человека". "Сожжение Корана игнорирует позиции права человека, это приводит к распространению ненависти и насилия. Это противоречит резолюции Совета по правам человека ООН", - отметил он.