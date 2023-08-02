МИД Великобритании объявил о смене посла в Москве

Им станет кадровый дипломат Найджел Кейси

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Великобритания объявила о смене своего посла в Москве, с ноября должность займет кадровый дипломат Найджел Кейси. Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства.

"Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации на смену дамы Деборы Броннерт, которая будет переведена на другую дипломатическую работу. Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года", - сказано в заявлении.

Кейси, родившийся в городе Ройал-Лемингтон-Спа в центральной части Англии, пришел на работу в МИД Великобритании в 1991 году. Помимо работы в различных департаментах в центральном аппарате, на начальных этапах своей дипломатической службы он был в командировках в Йоханнесбурге и Вашингтоне. В период с 2003 года по 2006 год Кейси работал в посольстве Великобритании в Москве. Впоследствии он был советником-посланником в Нью-Дели (2007-2011), послом в Сараево (2011-2013), личным секретарем премьер-министра по внешней политике (2014-2016), верховным секретарем Великобритании в Претории (2017-2021). С 2021 года по настоящий момент он занимает должность специального представителя британского премьера по Афганистану, возглавляя департамент Форин оффиса по Афганистану и Пакистану.

Кейси изучал современную историю в Баллиол-колледже в Оксфорде. Этот же вуз окончили четыре премьер-министра Великобритании, в том числе Борис Джонсон, возглавлявший правительство с 2019 года по 2022 год. Будущий посол в Москве женат на Клэр Кейси, у него двое детей.

Броннерт приступила к исполнению своих обязанностей в Москве в январе 2020 года, о том, какой пост займет она, не уточняется.