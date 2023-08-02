Сунак в отпуске собирается посетить парк "Звездных войн" в калифорнийском Disneyland

Премьер-министр Великобритании также рассказал, что недавно он со своей семьей ходил на фильм "Барби"

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал, что вечером в среду отправится с семьей в отпуск на неделю в Калифорнию, где посетит Disneyland в городе Анахайм.

"Сегодня днем я ухожу в отпуск. Страна будет в надежных руках заместителя премьер-министра [Оливера Даудена]. У нас будут первые за несколько лет настоящие семейные каникулы. Я очень хочу провести время со своими детьми. Мы едем в Калифорнию, где я встретил свою жену, поэтому это особенное [место] для нас. Дети с нетерпением ждут поездки. Я беру их в Disneyland. К сожалению, они выросли из мира принцесс, но в Disneyland есть новый [тематический парк] про "Звездные войны", из-за чего я пребываю в возбужденном настроении", - сказал Сунак в интервью радиостанции LBC.

Сам 43-летний Сунак ранее признавался, что является большим поклонником вселенной "Звездных войн" и имеет коллекцию световых мечей.

Британский премьер также рассказал, что недавно он со своей семьей ходил на фильм "Барби" (Barbie) американского режиссера Греты Гервиг. "Это позволило мне отвлечься. В фильме много розового цвета, он смешной, мы замечательно провели время", - указал глава правительства.

Известно, что Сунак имеет тесные личные связи с Калифорнией. Помимо получения степени магистра делового администрирования в Стэнфордском университете, во время учебы он встретил свою будущую жену Акшату Мурти, которая является дочерью одного из богатейших людей Индии Нагавары Мурти. Сунак ранее работал в американском банке Goldman Sachs, а также в нескольких хедж-фондах и инвестиционных компаниях в США. По информации газеты The Times, Сунак владеет пентхаусом в городе Санта-Моника (штат Калифорния).

У британского премьера и его жены есть две дочери - Кришна, родившаяся в 2011 году, и Анушка, появившаяся на свет в 2013 году.