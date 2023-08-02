Президент Польши подписал поправку к закону о создании комиссии по "российскому влиянию"

В состав комиссии не смогут входить депутаты парламента, а главная цель деятельности комиссии будет заключаться в том, чтобы выявлять чиновников, которые "не гарантируют необходимого исполнения обязанностей в интересах общества"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о создании госкомиссии по "российскому влиянию" на внутреннюю безопасность Польши в период с 2007 по 2022 год. Об этом сообщает агентство PAP.

В соответствии с поправкой к закону в состав комиссии не смогут входить депутаты парламента, а главная цель деятельности комиссии будет заключаться в том, чтобы выявлять чиновников, которые "не гарантируют необходимого исполнения обязанностей в интересах общества".

В пятницу Сейм (нижняя палата парламента) проголосовал за отмену решения Сената (верхней палаты), не одобрившего президентскую поправку к закону.

31 мая в Польше вступил в действие закон о создании госкомиссии по "российскому влиянию" на решения, принятые властями республики с 2007 года по 2022 год. Среди ее целей - проанализировать работу государственных служащих, факты передачи информации третьим лицам, влияние на содержание управленческих решений, принятие "вредных решений", заключение контрактов и обращение с государственными или корпоративными средствами.

Осенью в Польше состоятся парламентские выборы. Польская оппозиция считает, что новый закон авторства правящей партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского направлен на борьбу с политическими оппонентами.

Госдепартамент в начале июня заявил об обеспокоенности "принятием польскими властями нового закона, который может быть ненадлежащим образом использован для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше", а также использован против оппозиции. Еврокомиссия начала расследование, посчитав, что закон противоречит европейским нормам, нарушая как принципы демократии, так и требование отсутствия у закона обратной силы.