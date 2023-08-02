Посол Палестины в РФ назвал напряженной обстановку на Западном берегу реки Иордан

Абдель Хафиз Нофаль заявил, что несмотря на призывы международного сообщества к деэскалации, Израиль не меняет свою политику и продолжает угрожать палестинцам

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ситуация на Западном берегу реки Иордан после военной операции Израиля в городе Дженин остается очень напряженной, заявил ТАСС посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Положение очень трудное после событий в Дженине, - сказал дипломат. - Все по-прежнему, даже хуже". По его словам, несмотря на призывы стран к деэскалации, Израиль не меняет свою политику и продолжает угрожать палестинцам.

Нофаль подчеркнул, что в этой связи палестинская сторона указывает на необходимость "реактивации ближневосточного "квартета" международных посредников" (Россия, США, ООН, Евросоюз), однако Вашингтон и Брюссель отказываются возобновлять участие в этом формате. "Любая ситуация на Ближнем Востоке должна обсуждаться в "квартете". Мы уверены в важности "квартета", нужно, чтобы он работал и повлиял на эту ситуацию", - заключил посол Палестины.

В начале июля израильские силы провели масштабную операцию в Дженине и одноименном лагере беженцев, расположенных на Западном берегу реки Иордан. Тогда в ходе столкновений погибли 13 палестинцев, ранения получили не менее 120 арабов. Спустя некоторое время президент Палестины Махмуд Аббас выступил с предложением о созыве в Египте совещания лидеров всех палестинских группировок для рассмотрения обострившейся ситуации на Западном берегу. На состоявшейся в египетском городе Эль-Аламейн встрече участники договорились проводить в дальнейшем периодические заседания.