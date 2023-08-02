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обновлено 2 августа, 15:19
Военная операция на Украине

В Бразилии заявили о необходимости искать "общий знаменатель" в переговорах по Украине

БРАЗИЛИА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Страны, участвующие в переговорах по ситуации на Украине, должны пытаться найти "общий знаменатель", считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы уже обсуждали [этот вопрос] с главами различных государств - Индии, Китая, латиноамериканскими и африканскими странами. Селсу [Аморим, спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам] уже ездил по моей просьбе в Россию, на Украину и в Данию, будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии по ВКС. Почему это важно? Потому что именно в разговоре с теми, кто придерживается отличного от твоего мнения, можно прийти к общему знаменателю, на основании которого, когда придет время, можно добиться мира", - сказал он на встрече с представителями зарубежных СМИ. 

Теги:
БразилияУкраинаЛула да Силва, Луис ИнасиуВоенная операция на Украине
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