2 августа, 15:14

Белоруссия и Иран будут развивать совместные проекты в сфере безопасности

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович и посол Ирана в Минске Алиреза Санеи обсудили текущее состояние белорусско-иранского сотрудничества и перспективную повестку взаимодействия по всем направлениям

МИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Иран подтвердили приверженность курсу партнерства и развития совместных проектов в сфере безопасности. Об этом сообщило агентство БелТА по итогам встречи государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича с послом Ирана в Минске Алирезой Санеи.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности. Собеседники также обсудили текущее состояние белорусско-иранского сотрудничества и перспективную повестку взаимодействия по всем направлениям. 

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