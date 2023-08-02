ВС Германии 7 августа возобновят вывод солдат из Мали через Нигер

Германские военнослужащие последние годы участвовали в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали и в инструкторской миссии ЕС EUTM

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы ФРГ со следующей недели возобновят перелеты в столицу Нигера Ниамей, аэродром которой используется для вывода германских военнослужащих из соседнего Мали. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

Уже в ближайший понедельник германский военный самолет отправится с авиабазы в Вунсдорфе (земля Нижняя Саксония) в Нигер, чтобы вывезти часть контингента ВС ФРГ и некоторые военные грузы.

Германские военнослужащие последние годы участвовали в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) и в инструкторской миссии ЕС EUTM. Численность первого контингента составляла 1,1 тыс. человек, второго - 350. Участие в двух разных миссиях в Мали завершается в течение года. Они обойдутся Германии в конечном итоге в €4,3 млрд.

Ранее германский информационный портал Tagesschau сообщал, что действия мятежников в Нигере могут существенно осложнить вывод военнослужащих Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) из Мали.